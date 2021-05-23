BIST 1.452
DOLAR 8,42
EURO 10,26
ALTIN 509,08
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şanlıurfa'da akılalmaz hacamat kazası

Demirören Haber Ajansı

ŞANLIURFA'da basur hastası olan bir kişinin, iddiaya göre, tedavi için hacamat yaptırırken anüs bölgesine yağlı çay bardağı kaçtı. Bardak ameliyatla çıkarıldı.

Abone ol

ŞANLIURFA'da ismi açıklanmayan bir kişi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Acil serviste hastanın çekilen röntgeninde anüs bölgesinde çay bardağı görüldü. Çay bardağı, uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilen operasyonla çıkarıldı.

Ameliyatla sancıdan kurtulup eski sağlığına kavuşan hasta, doktorlara uzun zamandır basur hastası olduğunu, hacamatçıya gittiğini ve yağlı çay bardağın kazayla anüs bölgesine kaçtığını ileri sürerek ameliyattan dolayı teşekkür etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak
Türkiye 23 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Uzay turizmi şirketi Virgin Galactic ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı
İç Anadolu'da kuraklık hububat üreticilerini endişelendiriyor
Koronavirüs öncesi hava trafiğine dönmek 2029'u bulabilir
Malezya'da köpekten insana geçebilen koronavirüs türü bulundu
Antalya'da kayıp ihbarında bulunduğu eşini öldürdüğü iddia edilen koca tutuklandı
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün ayrılığı açıklandı
Yargıtaydan reçetesiz antibiyotik satan eczacı için karar
700 binden fazla kamu işçisinin gözü zam pazarlığında
Yorumlar 3 yorum