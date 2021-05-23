Şanlıurfa'da akılalmaz hacamat kazası

ŞANLIURFA'da basur hastası olan bir kişinin, iddiaya göre, tedavi için hacamat yaptırırken anüs bölgesine yağlı çay bardağı kaçtı. Bardak ameliyatla çıkarıldı.

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ŞANLIURFA'da ismi açıklanmayan bir kişi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Acil serviste hastanın çekilen röntgeninde anüs bölgesinde çay bardağı görüldü. Çay bardağı, uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilen operasyonla çıkarıldı.

Ameliyatla sancıdan kurtulup eski sağlığına kavuşan hasta, doktorlara uzun zamandır basur hastası olduğunu, hacamatçıya gittiğini ve yağlı çay bardağın kazayla anüs bölgesine kaçtığını ileri sürerek ameliyattan dolayı teşekkür etti.