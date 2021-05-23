BIST 1.452
DOLAR 8,42
EURO 10,26
ALTIN 509,08
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak

Anadolu Ajansı

Chelsea'nin İngiltere Premier Lig'i ilk 4 içinde bitirmesiyle Beşiktaş, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılacak.

Abone ol

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım durumunu etkileyecek karşılaşmalarda Chelsea, Villa Park Stadı'nda Aston Villa'nın konuğu oldu. Ligin 38. ve son hafta mücadelesinde Aston Villa, 43. dakikada Bertrand Traore ve 52. dakikada penaltıdan Anwar El Ghazi'nin golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı. Chelsea'nin tek golünü 70. dakikada Ben Chilwell kaydetti. Cesar Azpilicueta ise 89. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuca rağmen Chelsea, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım mücadelesi verdiği rakiplerinden Leicester City'nin konuk ettiği Tottenham'a 4-2 yenilmesi nedeniyle ligi ilk 4 içinde tamamladı. Chelsea'nin ligi 67 puanla 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi kotası almasının ardından Beşiktaş'ın gelecek sezon Kupa 1'e grup aşamasından katılması kesinleşti.

Chelsea ile Manchester City arasında 29 Mayıs Cumartesi günü Portekiz'in Dragao Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde yer alan iki takımın da gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılacak olması nedeniyle boşta kalan Kupa 1 şampiyonu kotasını Beşiktaş kullanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye 23 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt
İç Anadolu'da kuraklık hububat üreticilerini endişelendiriyor
BioNTech aşısının koronavirüsün Hindistan varyantına karşı etkili olduğu açıklandı
Malezya'da köpekten insana geçebilen koronavirüs türü bulundu
Antalya'da kayıp ihbarında bulunduğu eşini öldürdüğü iddia edilen koca tutuklandı
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün ayrılığı açıklandı
Yargıtaydan reçetesiz antibiyotik satan eczacı için karar
700 binden fazla kamu işçisinin gözü zam pazarlığında
Adana Demirspor'da Balotelli bombası! Resmen açıkladı
Yorumlar