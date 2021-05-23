Koronavirüs öncesi hava trafiğine dönmek 2029'u bulabilir

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), sektör için korkutan tahminini açıkladı. Avrupa'daki hava trafiğinin 2029 yılına kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi seviyelerine geri dönmeyebileceği dile getirildi.

Abone ol

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), yayınladığı raporda, bu yıl ocak ve nisan ayları arasında Avrupa hava sahasındaki uçuş sayısının 2019'un aynı dönemine göre yüzde 65 azaldığını söyledi.

EUROCONTROL, aşı uygulamalarına ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yeni varyantlara karşı etkinliğine bağlı olarak Avrupa hava yolculuğunun geleceği için üç farklı model öngördü.

En iyi senaryo, varsayılan seyahat kısıtlamalarının 2021 yazında kaldırılması ve 2024 yılına kadar 2019 trafik seviyelerinde bir iyileşme öngörülmesi olarak açıklandı.

Ancak EUROCONTROL, Avrupa'da ve küresel olarak aşılama düzensizse bunun uçuşları ve yolcu güvenini zayıflatacağını ve on yılın sonuna kadar iyileşmeyi geciktirebileceğini söyledi.