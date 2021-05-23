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Meral Akşener'in gergin 'İkizdere' ziyareti sonrası 2 İYİ Partili isme soruşturma

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Rize'nin İkizdere ilçesini ziyaretinde yaşanan gerginlikte, esnafı darbettikleri iddiasıyla 2 partili hakkında soruşturma başlatıldı.

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Alınan bilgiye göre, esnaflık yapan Yasin Havuz ve Hüseyin Yılmaz, 20 Mayıs'ta İkizdere'yi ziyaret eden Akşener'e ilçe merkezinde soru sormak istedikleri sırada, küfür ve hakarette bulunup kendilerini darbettikleri gerekçesiyle İYİ Partili 2 kişi hakkında şikayetçi oldu.

Bunun üzerine Kalkandere Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla söz konusu partililer hakkında soruşturma başlatıldı.

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