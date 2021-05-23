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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Türkiye'ye gelecek İletişim Başkanlığı duyurdu

Ankara ile SİHA satın alımı konusunda anlaşan Polonya'dan kritik bir ziyaret yapılacak.

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Polonya ile Türkiye arasındaki 24 adet Bayraktar TB2 SİHA anlaşmasının ardından üst düzey bir ziyaret düzenlenecek.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Türkiye-Polonya ilişkileri masada 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Polonya arasındaki ikili ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Anlaşmalar imzalanacak 
Güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak görüşmeler sırasında ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.

Gündem Bayraktar TB2 
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Bayraktar TB2 SİHA için "Gerçek bir silah. Avrupa'nın doğusunda, savaşlarda kendini kanıtladı. Aynı şekilde Orta Doğu'da kullanıldı." ifadelerini kullanmıştı.

Polonya basını, "Satın alma ile ilgili resmi anlaşma, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Türkiye'ye resmi ziyareti sırasında imzalanacak." bilgisine yer verdi.

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