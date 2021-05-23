BIST 1.452
DOLAR 8,42
EURO 10,26
ALTIN 509,08
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan tepki çeken bayrak dağıtımına cevap

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen konvoyda, yol kenarındaki vatandaşlara Türk bayrağı dağıtırken gelen ‘fırlatma’ tepkileriyle ilgili konuştu.

Abone ol

Fethiye Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konvoy düzenlendi.

Etkinlikte, belediyeye ait araçlar ve vatandaşlar Salı Pazarı'nda buluştu. Bayraklarla süslenmiş araçlar, Salı Pazarı'ndan hareketlenerek, şehir merkezinden, sahil bandına ardından Çalış, Çatalarık, Patlangıç, Çalıca, Esenköy ve civar mahallelerde konvoy yaptı.

Görüntüler, sosyal medyada tepki çekti 
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve beraberinde CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, bir kamyonun kasasından vatandaşları selamladı.

Başkan Alim Karaca, bu sırada bindiği kamyon kasası üzerinden yol kenarındaki vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

Bu görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada bayrakların fırlatarak, yollara saçıldığı iddiaları ile tepkiye neden oldu.

"Vatan, bayrak, Atatürk sevdamız sorgulanamaz'' 
Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Fethiye Belediye Başkanı Karaca, "Yıllardır ulusal bayramlarımızı kutlamaktan kaçanlar, vatan, bayrak ve Atatürk sevdamızı sorgulayamazlar. Ulusal bayramlarımızı bu 19 Mayıs'ta kutladığımız gibi unutturmaya çalışanlara inat coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz. İlelebet cumhuriyet, ilelebet Mustafa Kemal Atatürk" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
101 yaşında vefat eden Saide Zorlu toprağa verildi! Ahmet Nazif Zorlu ne dedi?
İtalya’da teleferik kazası! 9 kişi hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Ceza infaz yasasında 11 maddelik değişiklik! Bebekli kadınlar ve anne-baba aynı anda tutuklanmayacak
Ankara'da sokak ortasında cinayet! Kadın arkadaşıyla tartıştı diye öldürdü
Usta oyuncu Cezmi Gökalp hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu
Antalya'da o halde görünce büyük şok yaşadı! Soyadını hatırlayamadı
Çarpıcı araştırma! Pfizer-BioNTech ve Oxford-AstraZeneca aşıları Hindistan varyantına karşı etkili
Kayseri'de Onkoloji Hastanesi'nde yangın! Hastalar apar topar çıkarıldı
16 yaşındaki İtalyan yüzücü Benedetta Pilato'dan dünya rekoru
Yorumlar 1 yorum