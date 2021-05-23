BIST 1.452
DOLAR 8,42
EURO 10,26
ALTIN 509,08
HABER /  SPOR

16 yaşındaki İtalyan yüzücü Benedetta Pilato'dan dünya rekoru

AVRUPA Yüzme Şampiyonası'nda yarışan İtalyan sporcu Benedetta Pilato, kadınlar 50 metre kurbağalamada dünya rekoru kırdı.

Abone ol

16 yaşındaki Pilato, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun yarı finalinde mücadele etti. İtalyan yüzücü, kadınlar 50 metre kurbağalamada 29.30 saniyelik derecesiyle dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Pilato ayrıca, Avrupa, İtalya, dünya gençler ve Avrupa gençler rekorlarını da ele geçirdi.

2017 yılında Budapeşte'de aynı salonda yarışan ABD'li Lilly King, 29.40'lık zamanıyla bu kategoride dünya rekorunun sahibi olmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da gencin ihmalkarlığı hayatına mal oldu! Feci şekilde can verdi
Diyanet Başkanı Ali Erbaş'tan İslamofobi açıklaması! Her müslüman ifşa etmeli
Fas ile İspanya arasında diplomatik kriz! Boykot çağrısı yapıldı
Beşiktaş'tan iki kupalı paylaşım
Hatay'da eğlence hayatını kabusa çevirdi! Bakın ne kadar ödenecek
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan müjdeli açıklamalar! Canlı yayında tarih verdi: Biz kurtulacağız
Mehmet Ağar hakkındaki 'JİTEM'den beraat ' kararı bozuldu! Sedat Peker'in hedefindeydi
Samsun'da hayvanları sularken korkunç olay! Feryatları duyunca kalp krizi geçirdi
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın fiyatını belirledi!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan petrol arama ruhsatı süre uzatımı kararı
Yorumlar