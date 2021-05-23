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Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın fiyatını belirledi!

FENERBAHÇE'de Başkan Ali Koç, "Ozan Tufan 20 milyon Euro’ya serbest kalır. Bunu verirlerse gidebilir" düşüncesinde.

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Adı Premier Lig ile anılan futbolcunun iki yıl daha sözleşmesi olduğunu hatırlatan Başkan, “20 milyon Euro’ya serbest kalır. Bunu verirlerse gidebilir” düşüncesinde

Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Ozan Tufan geliyor. Hem A Milli Takım'la gösterdiği performans hem de sarı-lacivertli formayla yaptıkları, 26 yaşındaki futbolcuyu transfer döneminin en dikkat çeken ismi yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Satmıyoruz, serbest kalma bedeli 20 milyon Euro'yu getiren alır" diyor.

Şampiyonluk yaşamak istiyor 

Koç, Ozan'ı tutmak için ellerinden geleni yapacaklarını, gelecek sezonun kendileri için önemli olduğunu da her fırsatta dile getiriyor. Hayali Premier Lig olan Ozan Tufan, buna rağmen 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalıp şampiyonluk yaşamayı da çok istiyor. Tecrübeli ismin, Fenerbahçe ile 2 artı 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

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