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Bursa'da 50 TL için sokak ortasında dehşet saçtı: Bunun umudu falan yok

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da, 26 yaşındaki Berkay D., istediği 50 TL'yi vermeyen 24 yaşındaki kardeşi Ferdi D. ile kavga etti. Berkay D.'nin tabancayla açtığı ateşte, kavgayı engelemeye çalışan 31 yaşındaki kardeşinin arkadaşı Kürşat Teber bacağından vuruldu.

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Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Değirmenlikızık Mahallesi 4'üncü Şahin Sokak’ta meydana geldi. Berkay D., iddiaya göre kardeşi Ferdi D.'den 50 TL borç istedi. Ferdi D. parayı vermeyince, ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ferdi D.’nin arkadaşları, kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada Berkay D., belinden çıkardığı tabancayla kardeşinin arkadaşlarına 5 kez ateş etti.

Merminin sol bacağına isabet ettiği Kürşat Teber, yaralandı. Teber kanlar içinde kalırken, Berkay D., kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Teber, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.


"Bunun umudu falan yok"
Teber’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan Berkay D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polise ağabeyinden şikayetçi olduğunu söyleyen Ferdi D., "Bunun umudu falan yok, bu eceline susamış. Biri bir yerde ağabeyimi vurur böyle giderse" diye konuştu.

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