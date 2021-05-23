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Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü kavgada hamile kadından acı haber geldi

Demirören Haber Ajansı

ŞANLIURFA’da 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından darp edilen kadının karnındaki bebeği de öldü.

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Siverek'in Taşlı Mahallesinde birbirine komşu 2 aile arasında araziye ev yapma meselesi nedeniyle dün öğle saatlerinde tartışma çıktı. İki ailenin yakınlarının katılımıyla büyüyen tartışma, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada tabanca ve tüfeklerin mermilerine hedef olan 9 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ferman Bozkoyun, Mahmut Bozkoyun ve Ramazan Derin Kılavuzoğlu, yaşamını yitirdi. Yaralanan 6 kişi ise Siverek Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Olaylar sırasında 9 aylık hamile Emine Demirkıran (38) ise kimliği belirsiz kişilerce tekme tokat dövüldü. Yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Emine Demirkıran’ın yapılan kontrolünde karnındaki bebeğin öldüğü belirlendi. Sezaryen ile alınan bebeğin cenazesi de silahlı kavgada yaşamını yitiren diğer 3 kişi ile birlikte dün gece saatlerinde Taşlı Mahallesi'nde jandarmanın güvenlik önlemleri arasında defnedildi. Karnındaki bebeği ölen Emine Demirkıran'ın tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.


6 kişinin sorgusu sürüyor
Olayda yaralanan ve hastanede tedavi gören 6 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yeni bir olay yaşanmaması için jandarma mahallede önlemlerini sürdürürken, kavga sonrası gözaltına alınan 6 kişinin jandarmadaki sorgusu ise sürüyor. 

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