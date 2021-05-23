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AK Parti'den seçim barajı için 'yüzde 7 olsun' teklifi

Siyasi partiler yasası ve seçim yasasına ilişkin çalışma yürüten AK Parti'nin seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesini istediği belirtiliyor.

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nca (MYK) geçen yıl, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yaşama geçirilmesinin ardından seçim mevzuatında gerekli uyum düzenlemelerini yapmak üzere bir komisyon kurulmasına karar verilmişti. Bu kapsamda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında, 4 Haziran 2020’de ilk toplantısını yapan, ilgili genel başkan yardımcıları ve grup başkanvekillerinin de yer aldığı komisyon, seçim mevzuatında gerekli uyum düzenlemelerini yapmak üzere çalışma yürüttü. Komisyon tarafından hazırlanan metin de Yazıcı tarafından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunuldu. 

MYK’ye de sunulacak 

Hazırlanan çalışma gelecek hafta gerçekleştirilecek AK Parti MYK toplantısında MYK üyelerine de sunulacak. Erdoğan’ın onayının ardından metin MHP ile de paylaşılacak. Komisyonca hazırlanan çalışma daha sonra diğer siyasi partilere iletilecek. Edinilen bilgiye göre, çalışma seçim sisteminde bazı değişiklikler de içeriyor. MHP, “dar ve daraltılmış bölge seçim sistemlerine” karşı çıkarken, “AK Parti’nin de dar bölge seçim sisteminde, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre bir düzenleme yaptığı” ileri sürülüyor.

Bununla birlikte AK Parti’nin çalışmasında, “seçim barajının yüzde 7 olması ve sadece barajı geçen partilerin Hazine yardımından yararlanması” gibi önerilerin bulunduğuna dikkat çekiliyor. Ayrıca çalışmada, “sonradan kurulan parti gruplarına da bazı sınırlamaların getirildiği” belirtilirken, “milletvekillerinin partilerden istifası ve başka bir partiye geçişlerini zorlaştıracak adımların da atıldığı” ileri sürülüyor. 

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