Vergi ve prim borcu yapılandırmanın detayları belli oldu kimler başvurabiliyor?
Milyonlarca vatandaşın vergi, prim borçlarına ve idari para cezalarına yapılandırma geliyor. AK Parti'nin sunduğu yasa teklifi şu sıralar Meclis’te görüşülürken, yapılandırma teklifinin detayları belli oldu. Peki vergi ve prim borcu affından kimler yararlanacak? Başvurular ne zaman başlayacak?
Kamuya prim, vergi ve idari para cezası borçları için yeni yapılandırma yasa teklifi görüşmeleri için Meclis'te mesai başladı. Yasanın kabul edilmesiyle beraber başlayacak olan yapılandırma başvurularının 31 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor. İşte yeni prim, vergi ve idari para cezası yapılandırma başvuru süreci hakkında merak edilen tüm detaylar…
Yasa teklifine göre, geçen yıl kasım ayında çıkarılan 7256 sayılı yasada borçlarını yapılandıranlar da yeni yapılandırmadan yararlanabilecek.
7256 sayılı yasadan yararlanlar mart ayı içinde hem ilk hem de ikinci taksitlerini ödediler. 3. taksit mayıs ayı içinde ödenecek.
Borçlarını ödemeye devam eden borçlular isterlerse Meclise yeni sunulan yasa teklifi çerçevesinde borçlarını tekrar yapılandırabilecekler. Böylece süre kazanmış olacaklar.