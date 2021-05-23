Vergi ve prim borcu yapılandırmanın detayları belli oldu kimler başvurabiliyor?

Kamuya prim, vergi ve idari para cezası borçları için yeni yapılandırma yasa teklifi görüşmeleri için Meclis'te mesai başladı. Yasanın kabul edilmesiyle beraber başlayacak olan yapılandırma başvurularının 31 Ağustos'a kadar sürmesi bekleniyor. İşte yeni prim, vergi ve idari para cezası yapılandırma başvuru süreci hakkında merak edilen tüm detaylar…