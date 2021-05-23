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Ağrı'da bir kargo aracında 40 kilo 304 gram eroin ele geçirildi

AĞRI'da polis ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları bir kargo aracında 40 kilo 304 gram eroin ele geçirdi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şeker Kavşağı mevkisindeki uygulama noktasında bir kargo aracını durdurdu.

Ekipler, narkotik köpekle araçta yaptıkları aramada, medikal sanayisinde kullanılan büyük boy 5 köpük kutusunun içerisine gizlenmiş 80 paket halinde 40 kilo 304 gram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 2'si tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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