BIST 1.452
DOLAR 8,42
EURO 10,26
ALTIN 509,08
HABER /  DÜNYA

Hastalar incelendi! Malezya'da köpekten insana geçebilen koronavirüs türü bulundu

MALEZYA'da köpekten insana geçebilen ve zatürreye sebep olan yeni bir koronavirüs türü tespit edildi.

Abone ol

ABD merkezli Klinik Bulaşıcı Hastalıklar dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, Malezya'nın Sarawak eyaletinde 2017-2018'de hastaneye yatırılmış 301 zatürre hastasından alınan burun-mukus örnekleri incelendi.

Örnekleri incelenen hastalardan çoğunluğu 5 yaşın altında olmak üzere 8'inde, köpeklerde görülen yeni bir koronavirüs türüne rastlandığı kaydedildi.

Yeni koronavirüs türüne "CCoV-HuPn-2018" adını veren bilim insanları, bu virüsün daha önce kedi ve domuzlarda görülen virüsle aynı özelliklere sahip olduğunu ifade etti.

Virüsün insandan insana bulaşıp bulaşmadığını netleştirmek üzere ileri araştırmaların sürdüğü vurgulandı.

İnsandan insana bulaşıcılığı onaylanırsa bu virüsün, şimdiye kadar keşfedilen ve insanda hastalığa neden olan 8'inci koronavirüs olacağı açıklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Varank: TÜBİTAK ile öğrencilerimizin her zaman destekçisiyiz
Maltepe'de dehşet! Evinin balkonunda ekmek bıçağıyla bileklerini kesti
Diyarbakır Havalimanı tüm uçuşlara 30 gün boyunca kapatılıyor!
Ekipler ihbar sonrası harekete geçti! Eczaneler dışında ilaç satana hapis
Japonya'da iki haftadır sokakta aranıyordu! Dev piton tavan arasından çıktı
Bütün dünya merak ediyordu! Prenses Latife ilk kez ortaya çıktı
İzmir'de parkta bıçaklı kavga: 1 ölü
Denizli'de feci olay! Silahla oynayan çocuk, annesini vurdu
BM Güvenlik Konseyi'nden dikkat çeken Filistin çağrısı
Resmi rakamların çok üzerinde! DSÖ salgının bilançosunu açıkladı
Yorumlar 1 yorum