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Diyarbakır Havalimanı tüm uçuşlara 30 gün boyunca kapatılıyor!

Diyarbakır Valiliği, pistte yapılacak onarım için havalimanının 30 gün boyunca tüm uçuşlara kapatılacağını açıkladı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı/Diyarbakır Havalimanı ana pisti artan sivil ve askeri uçuşlar nedeniyle meydana gelen bozulmaların onarımı için 24 Mayıs 2021 tarihinde tüm uçuşlara kapatılacak.

Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile gereken koordinasyon sağlandı. Onarımın 30 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Bu süre zarfında herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için sivil uçuşlar çevre havalimanları olan Batman ve Mardin havalimanlarına yönlendirilecek.

Açıklamada, "8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında bulunan unsurlarımız da görevlerin aksamaması için farklı meydanlara intikal ederek görevlerine devam edecektir" denildi.

Maket uçakla saldırı girişimi olmuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Mayıs günü Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulduğunu ve maket uçakların etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada ise saldırı girişiminde bulunulan 8. Ana Jet Üs Komutanlığında herhangi bir zayiatın olmadığı bildirilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı da konuyla ilgili açıklamasında "Birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Üssümüzde tedbirler artırılmıştır" bilgisini paylaşmıtı.

 

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