Resmi rakamların çok üzerinde! DSÖ salgının bilançosunu açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) küresel corona virüs salgınında şimdiye kadar açıklanandan çok daha fazla insanın hayatını kaybetmiş olabileceğini bildirdi. DSÖ tarafından yapılan açıklamada Covid-19 kaynaklı ölüm sayısının, resmi olarak bildirilen 3 milyon 400 bin rakamından iki ila üç kat daha fazla olduğu tahmininde bulunuldu.

Abone ol

DSÖ, dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınında hayatını kaybeden insan sayısının şimdiye kadar açıklanandan 2 veya 3 misli fazla olabileceğini bildirdi. DSÖ, pandemi nedeniyle bir çok bölgede sağlık sistemlerinin zarar gördüğünü veya sağlık hizmetlerinin kesintilere maruz kaldığını, bu durumun da gerçek rakamlarla resmi rakamlar arasında önemli ölçülerde farklılıklara yol açtığını bildirdi.

Yapılan açıklamada pandemi döneminde sağlık sistemlerinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle Covid-19 dışında başka ciddi hastalıkları olan birçok insanın tedavi edilemediği, bu nedenle de hayatını kaybettiği ifade edildi.

Rakamlar sorunlu

DW Türkçe - Reuters'ta yer alan habere göre DSÖ ayrıca bu süreçte istatistiksel verilerin derlenmesinde de bazı zorluklar yaşandığına dikkat çekerek, bunun da sağlıklı veri akışının sağlanmasının önünde bir engel oluşturduğunu açıkladı. DSÖ'nün açıklamasında birçok yoksul ülkedeki doğum ve ölüm kayıtlarının tam olarak tutulamadığı, kesin ölüm nedenlerinin de kayıtlara geçirilemediğine işaret edildi. Örgütün 133 ülkede gerçekleştirdiği araştırmalar sonucunda Afrika'da tüm ölümlerin sadece yüzde 10'unun doğru olarak kaydedildiği belirlendi. Avrupa'da ise bu oranın yüzde 98 olarak saptandığı açıklandı.

DSÖ, gerçek ölüm nedenlerinin kayıtlara tam olarak geçirilememesinin önemli bir nedeni olarak da, ülkelerin uyguladıkları farklı yöntemleri gösterdi. Verileri değerlendirme ve kayıt altına alma yöntemlerinin ülkeler arasında farklılık göstermesi nedeniyle uluslarası karşılaştırmaların güçlükle yapılabildiği ifade edildi.

Corona salgını, önümüzdeki Pazartesi günü düzenlenecek Dünya Sağlık Zirvesi'nin ana gündem maddesini oluşturuyor.