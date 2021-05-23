Eurovision birincisi kim oldu? 2021 Eurovision'u kazanan ülke

Eurovision 2021'de 20 ülke final heyecanını yaşadı. Kıyasıya yarışın son ana kadar sürdüğü Eurovision'da birinci kim oldu? İşte 2021 Eurovision'u kazanan ülke...

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Bu yıl 65'incisi düzenlenen Eurovision 2021, Covid-19 tedbirleri içerisinde Hollanda'da gerçekleştirildi. Türkiye saatiyle saat 22.00'de başlayan Eurovision finali, 'Eurovision Song Contest' isimli resmi Youtube kanalından canlı yayınlandı. Peki, Eurovision birincisi kim? İşte 2021 Eurovision'u kazanan ülke...

Yarışmada şoku yaşayan ülke İsviçre oldu. Şarkıcı Gjon's Tears'ın, 'Tout l'Univers' şarkısı ile 267 puanla oylamada ilk sıraya yerleşen İsviçre halk oylamasında yenildi.

20 ülkenin final heyecanı yaşadığı yarışmada birinci genel puanla belli oldu. Puanlamada İtalya, İzlanda ve Ukrayna birbiriyle çekişirken Azerbaycan umduğunu bulamadı.

Yarışmayı kazanan ülke ise 524 puanla İtalya oldu. İkinci sırada 499 puanla Fransa, üçüncü sırada ise 432 puanla İsviçre geldi. Azerbaycan ise yarışmayı 65 puanla 20'inci sırada tamamladı.

İşte genel puan tablosu:

Azerbaycan'ı temsil eden şarkıcı Samira Efendi'nin 'Mata Hari' performansı: