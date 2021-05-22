Altınordu play-off finaline adını yazdırdı! Samsunspor-Altınordu maç sonucu: 2-2

TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Altınordu, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Samsunspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalarak adını adını finale yazdırdı. 24 Mayıs'ta oynanacak Altınordu-Altay mücadelesi Süper Lig'e çıkan ekibi belirleyecek.

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TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Samsunspor ile Altınordu karşılaştı. Evinde oynadığı ilk maçı 1-0 kazanan Altınordu, deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalarak adını finale yazdıran taraf oldu.

Konuk takımın gollerini 32'de Meteham Mimaroğlu ve 90+7'de Enis Destan atarken, Samsun'un golleri ise 55'te Nadir Çiftçi (pen.) ile 81'de Yasin Öztekin'den geldi.

24 Mayıs'ta belli oluyor Altınordu, play-off finalinde bir diğer İzmir temsilcisi Altay ile eşleşti. Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Altay-Altınordu finali, 24 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.

Maçtan dakikalar:

14’üncü dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Hambroun şutunda top direkten döndü.

31’inci dakikada Altırordulu Ufuk’un pasında topla buluşan Metehan’ın şutu ağlarla buluştu. 0-1.

52’nci dakikada Hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun VAR’dan kontrol ettiği pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Nadir’in kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu. 1-1.

80’inci dakikada Yasin Öztekin’in ceza sahası dışından şutunda top ağlarla buluştu. 2-1.

90+6’ncı dakikada kaleci Nurullah’ın önde olduğu anda Altınordulu Enis’in orta sahanın gerisinden şutunda top ağlarla buluştu. 2-2.