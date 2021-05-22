Türkiye 22 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 46.071'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 835'i semptomatik olmak üzere 8 bin 697 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 178 bin 648'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 231 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 14 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 14 bin 472 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi. Toplam test sayısı 52 milyon 167 bin 387'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 1 bin 876 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

Dün vaka sayısı 9 binin üstündeydi

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 214 kişi hayatını kaybederken, 846'sı semptomatik olmak üzere 9 bin 528 yeni vaka tespit edilmişti.





