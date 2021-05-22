Mustafa Cengiz özür istemişti! Fatih Terim'den bambaşka cevap geldi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, saat 19:05'te sosyal medyadan yazılı mesaj paylaşarak başkan Mustafa Cengiz'e cevap verdi. Terim, 'mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey kendisine acil şifalar dilemek olacaktır' ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz'in "Fatih Terim hocayla devam etmeyi düşünmüyorum. Bir şartım var, çıkar özür diler, oturup o zaman konuşuruz" sözlerine cevap verdi.

Terim açıklamasında, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda düzenlediği talihsiz basın toplantısından milyonlarca Galatasaraylı gibi ben de üzüntü ile haberdar oldum. Artık rutin bir hal alan ve zaman zaman kapalı kapılar ardında küçük gruplar özelinde zaman zaman ise kamuoyu önünde açık şekilde tarafıma, çalışma arkadaşlarıma ve oyuncularıma yöneltilen ithamlara vereceğim cevapların ne yönde olacağına ilişkin oluşan merakın farkındayım. Ancak, mevcut başkan hakkında şu an için yapabileceğim tek şey kendisine acil şifalar dilemek olacaktır. Saygılarımla" dedi.

Mustafa Cengiz ne demişti?

Fatih Terim ile yola devam etmeyi düşünmediğini söyleyen Cengiz, "Ey Fatih Terim, sen Genel Kurul'a hakaret ediyorsun. Sen bizi sadece Genel Kurul'a havale edersin. Senin başka yetkin yok! Sadece bana ayar çekmiyor Onursal Başkanımız; gelecek adaylara da 'paranız varsa gelin' diyor. Yapma be sevgili hocam....

Özür dilemesini istemişti

"Bir kere eve geçmiş olsun dilemeye gelmedin. Oğlumu aradın 'Onun için oynayacağız' dedin, 8 kere yenildik. Ben de 'Benim için oynamasın, söyle' dedim. Fatih Terim, Galatasaray'a büyük hizmetler etti. Geçmiş hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Ben olduğum sürece asla sözleşme yapmam. Çünkü ben, onun düşmanıymışım (!) Bir şartım var, çıkar özür diler, oturup o zaman konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.