Muharrem İnce'den 'çalıntı logo' iddialarına ikinci yanıt: Logomuzu bir genç çizdi

Muharrem İnce, Memleket Hareketi partisinin logosuyla ilgili ortaya atılan 'çalıntı' iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. İnce, 'Logomuzu partimizin gönüllüsü bir genç çizdi... Evlatlarımızın yaptığı ve seçtiği logoyu kullanıyoruz' diye konuştu.

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Muharrem İnce'nin 'Memleket Hareketi' partisinin kısa süre önce tanıtılan logosu, 'Vizinova' isimli bir şirketin logosuna benzetilince 'çalıntı logo' iddiaları ortaya atılmıştı.

"İnsan kafasını kare mi çizeceğiz"

Geçtiğimiz günlerde, partisinin merkez binası açılışında logo tartışmalarıyla ilgili konuşan İnce, '7 spiral, 7 bölgeyi temsil ediyor. Aynı mavinin altında 7 coğrafi bölgenin birbirine sarılmış insan figürü. Neden rengimiz mavi? İlhamımızı bir çift mavi gözün ışıltısından alıyoruz. Onun için rengimiz mavi. Mavi, baş harfi M. Memleket. İkinci harf A. Adalet, sonra işsizse iş. Orada bir döngü var o da, dönüşümü anlatıyor... Onların (Vizinova şirketi) logosu da yuvarlak, insan kafasını kare mi çizeceğiz ya." demişti.

Memleket Hareketi partisi ile 'Vizinova' şirketinin logoları şöyle:

"Logomuzu partimizin gönüllüsü bir genç çizdi"

İnce'den parti logosuyla ilgili bir açıklama daha geldi. Sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunan İnce, "Samimiyetle bir kez daha anlatayım. Logomuzu partimizin gönüllüsü bir genç çizdi. Birlik, beraberlik, eşitlik, değişim duygularını yansıttığı için kabul ettik. Çizimden sonra nazar boncuğu ekledik. Evlatlarımızın yaptığı ve seçtiği logoyu kullanıyoruz. İçiniz rahat olsun" ifadelerini kullandı.