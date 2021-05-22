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Bahçelievler'de otomobil alev alev yandı

Bahçelievler'de, park halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangından otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Bahçelievler Şirinevler Mahallesinde park halinde olan otomobilde dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını kaplarken, çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yandığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.

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