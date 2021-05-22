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'Sosyal medya hesaplarımı çaldın' kavgasında genç kadın hastanelik oldu

Samsun'da iki kadın arasında "sosyal medya hesaplarımı çaldın" kavgasında 1 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki S.K. adlı kadın sosyal medya hesaplarını çaldığını iddia ettiği arkadaşı 25 yaşındaki E.B. ile kavga etti. Kavgada darp sonucu yaralanan ve merdivenlerden düşen E.B. adlı kadın hastanelik oldu.

S.K. polise telefon açıp ihbarda bulunarak 'sosyal medya hesaplarını çalıp kendisini dolandırmak istediğini' ileri sürdüğü E.B adlı kadını yakaladığını söyledi.

Olay yerine polis sevk edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen E.B. adlı adlı kadın, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. S.K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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