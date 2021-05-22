Trabzonspor'da Batshuayi bombası! Transferin gerçekleşmesi Ekuban'a bağlı

Bonservisi Chelsea’de olan golcü oyuncu bir sezonluğuna kiralanacak ve beğenilirse kalıcı sözleşme yapılacak. Batshuayi transferinde Ekuban ve Djaniny’nin durumu da belirleyici olacak.

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Bordo mavililerde transfer hareketliliği var. Peres ve Gervinho’yu imza için bekleyen Koita konusunda da gün sayan Trabzonspor’un bir golcü için daha girişimlerde bulunduğu belirtiliyor. O isim de geçen sezonu C. Palace’ta geçiren ve bonservisi Chelsea’de olan Michy Batshuayi. 27 yaşındaki Belçikalı golcü bir sezonluğuna kiralanacak ve performansına göre ‘kalıcı’ sözleşme yapılacak. Düşünülen yıllık ücret ise 1 milyon 750 bin avro.

Ekuban'a bağlı

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Chelsea ile mukavelesi 2022’de sona erecek oyuncu için kesin kararı Teknik Direktör Abdullah Avcı verecek. Ki bu futbolcunun transferinde Ekuban ve Djaniny’nin durumu da belirleyici olacak. Bordo mavili yönetim, iki ismi de uygun bir teklif gelmesi durumunda elden çıkarmayı düşünüyor. Bu bağlamda Ekuban’ın gönlünde İtalyan kulüpleri var. Ahmet Ağaoğlu yönetiminin Caleb Ekuban’dan beklentisi en az 6 milyon avro civarında.