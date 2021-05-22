TÜBİTAK SAGE Türkiye'nin yeni füzelerini hazırlıyor SOM-J'de önemli aşamaya gelindi
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), yüksek teknoloji ürünü bir dizi füze ve mühimmatı güvenlik güçlerinin kullanımına sunmaya hazırlanıyor.
TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, AA muhabirine, yürüttükleri çeşitli projelerde gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Okumuş, hava-hava füzelerinin geliştirilmesini içeren Göktuğ Projesi'nin Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2013 yılında başlatıldığını ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütüldüğünü söyledi.
Projenin hava-hava füze teknolojisi olarak Türkiye'ye önemli bir teknoloji kazanımı sağladığını vurgulayan Okumuş, Bozdoğan füzesine ilişkin şu bilgileri verdi:
"Önemli aşamaya geldik, kritik aşamaları aştık. Geçtiğimiz yıl yer testleri tamamlanmıştı, uçaktan atış testlerine başlamıştık. Onda da yakın zamanda Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önemli gelişmeler yaşandı. Bozdoğan füzemiz uçaktan atıldı ve hedef uçakla başarıyla angaje oldu, onu imha etti. Bu tür projelerde test süreçleri devamlılık arz ediyor. Testler devam ediyor, yeni atışlar olacak. Bunların bir kısmının bilgisi veriliyor, bir kısmı da bilgisi açıklanmadan devam ediyor. Kritik aşamayı aştık, bundan sonra projenin çok daha hızlı ilerleyeceğini düşünüyoruz. Bu yıl sonunda ya da önümüzdeki yıl içinde tamamlanıp artık üretimiyle ilgili planlamaların yapılacağı aşamaya geldiğimizi söyleyebiliriz."