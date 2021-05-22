Abdurrahman Dilipak'tan tartışmalı paylaşım! Dilipak'tan AA muhabirine FETÖ kalkanı

Son dönemde yaptığı aykırı çıkışlarla gündem olan Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili provokasyon sorusunu soran AA muhabirine FETÖ'den araştırılmasına karşı çıktı. Bu paylaşımı olay olan Dilipak, tepki paylaşımlarıyla Twitter'da TT listesinin zirvesine yerleşti.

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Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, kişisel sosyal medya hesabından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin düzenlediği basın toplantısında, "Ak Parti ismi şaibelerle anılan Soylu'dan daha mı küçük?" diye başladığı provokasyona imza atan Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan’a sahip çıktı.

Öyle şeyler yazdı ki okuyan şaştı kaldı

Musab Turan hakkındaki paylaşımında Dilipak, "AA muhabirini atın, yargılayın, ama abin FETÖ'cü diye değil. Suçun şahsiliği prensibi vardır. Abisi tutuklu bakan, büyükelçi, politikacı, bürokratları sayalım mı? Herkese FETÖ'cü etiketi yapıştıranlardan şüphe ederim ben. Mafyası olan politikacı, politikacısı olan Mafya yok mu!” ifadelerini kaydetti.

İçerideki 'cephe'nin muhafazakar ayağı: Dilipak ve Taşgetiren...

Dilipak'ın bu paylaşımına Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül sosyal medya hesabından cevap verdi. Karagül, "İçeride kurulan ‘cephe’nin muhafazakar ayağı; Abdurrahman Dilipak ve Ahmet Taşgetiren üzerinden mi yürütülüyor? Konuşmaları, yazıları, nefret sınırına varan üslupları, pozisyon alışları bireysel bakış farkının, muhalif olmanın çok ötesinde. Şaşırtıcı, merak uyandırıcı." ifadelerini kullandı.

Viranşehir savcısına da destek çıktı

Abdurrahman Dilipak dün de, koronavirüs yasakları nedeniyle soruşturma başlattığı için açığa alınan Şanlıurfa'nın Viranşehir Cumhuriyet Savcısı'na destek çıkmıştı. Dilipak, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevinden uzaklaştırılan Savcı Akbulut için “Bir yiğit adam çıktı, cesaret gösterdi, milletin sesine kulak verdi, CoVID fitnesinin arkasındaki derin gerçeği ortaya çıkartacak bir adım attı. Bir soruşturma başlattı” yorumunu yaptı.