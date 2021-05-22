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3 kardeş polis yeleği giyip ev bastılar 2.5 saat işkence yaptılar

SAMSUN'da polis yeleği giyip evine gittikleri şahsa 2.5 saat boyunca işkence yapıp hastanelik ettikleri iddia edilen 3 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvancılıkla uğraşan 43 yaşındaki Abdullah Uzun'un evine gelen ve üzerinde polis yeleği bulunan şahıslar evin kapısını açtırıp içeri girerek 2.5 saat boyunca işkence yapıp hastanelik etti. Saldırganların çıplak görüntüsünü çekip bir boş senet ile bir de 85 bin liralık senet imzalattığı Abdullah Uzun kanlar içinde kaldı.

Serbest bırakılınca korkusundan Samsun merkezdeki hastanelere gidemeyen Uzun, Asarcık ilçesine giderek burada Asarcık Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kanlar içinde kalan ve sol kolu kırılan Abdullah Uzun polise şikayette bulundu.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri olayla ilgili Abdullah Uzun'un bacanağı olan M.U. ve kardeşi A.U. ve F.U. ile M.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Irmak Polis Merkezine teslim edilen 3'ü kardeş 4 kişi sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.U., A.U. ve F.U. kardeşler mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilerken, M.Ç. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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