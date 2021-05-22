Fenerbahçe'den üçlü harekat! Sörloth detayı bomba

Teknik adam konusunu haziran ayının ilk haftasında çözecek olan Fenerbahçe'nin Lucas Biglia ve Elseid Hysaj için temasta olduğu belirtiliyor. Taraftar ise Sörloth için sosyal mesajlar yağdırıyor

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Kanarya’da transfer hareketliliği söz konusu. Başkan Ali Koç önceki gün yeniden aday olduğunu belirtip ‘hodri meydan’ derken Avrupa’dan da transfer iddiaları geliyor. Türkiye gazetesinin haberine göre; geçen sezon kadrosuna 22 oyuncu katarak bu alanda ‘şampiyon’ olan ve yeni sezonda da takviyeler için kolları sıvayan sarı lacivertlilerde bir orta saha bir de sağ bek iddiası gündemde.

İlk isim Biglia

La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre Kanarya, Karagümrük forması giyen Milan’ın eski orta sahası Lucas Biglia için devrede. Otuz beş yaşındaki oyuncu için iki senelik mukavele düşünülüyor.

Sağ beke Elseid Hysaj

Bir diğer gelişme ise sağ bek konusunda. Bu bölgeye takviye düşünen Fenerbahçe yönetimi, Napoli’den Elseid Hysaj’ı transfer etmek istiyor. Güncel piyasa değeri 14 milyon avro olan 27 yaşındaki Arnavut oyuncunun mukavelesinin bitecek olması büyük avantaj.

Sörloth’a ‘gel’ çağrısı

Geçelim hücum hattındaki taraftarın gönlünde yatan oyuncuya... Bir önceki sezon Trabzonspor forması giyen ve Leipzig’e rekor ücretle giden Alexander Sörloth, sarı lacivertli camianın takımda görmek istediği isimlerden. Ki bu konuda sosyal medyadan yapılan çağrı gündemin ilk sıralarında.