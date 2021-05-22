NBA'de play-off'un son yolcusu Memphis Grizzlies

NBA'de play-in maçında Golden State Warriors'ı uzatmada 117-112 mağlup eden Memphis Grizzlies, play-off'a yükselen son takım oldu.

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Lig konferanslarında play-off'a kalacak son dört takımı belirleyen play-in turnuvası, Golden State Warriors-Memphis Grizzlies mücadelesiyle tamamlandı.

Grizzlies, normal süresi 99-99 tamamlanan karşılaşmayı uzatmada kazanarak Batı Konferansı'nda play-off vizesi alan 8. ekip oldu.

Ja Morant'ın 35 sayı, 6 asist ve 6 ribauntluk performansı ile Dillon Brooks'un 14, Grayson Allen'ın da 12 sayılık katkıları Grizzlies'ı galibiyete taşıdı.

Warriors'ta Stephen Curry'nin 39 sayı, 5 asist, 4 ribaunt ve Andrew Wiggins'in 22 sayı, 10 ribaunt, 2 asistlik performansları kazanmak için yetmedi.

2016-2017 sezonunun ardından ilk kez play-off'a katılma hakkı elde eden Grizzlies, Batı Konferansı'nda normal sezonun lideri Utah Jazz ile eşleşti.