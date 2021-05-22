Fatih Altaylı ile Ahmet Çakar uzlaştı; dava düşürüldü

Gazeteci Fatih Altaylı bir televizyon programının canlı yayınında kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü futbol yorumcusu Ahmet Çakar’a 50 bin liralık tazminat davası açmıştı. Dava tarafların uzlaşmasıyla düşürüldü.

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İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Duruşmada taraflar, aralarında uzlaşma sağladıklarını belirtti. Davacı Fatih Altaylı’nın avukatı Ömer Teker, Ahmet Çakar yönünden davadan feragat ettiklerini açıklayarak "Kanal yönünden davaya devam ediyoruz. Davanın kabulüne karar verilmesini talep ederiz" dedi.

Davalı kanalın avukatı ise "Söz konusu programda sözleri sarf eden Ahmet Çakar yönünden feragat edilmesiyle müvekkilim olan kanal tarafından da dava konusuz kalmıştır. Mahkemenizden davanın reddine karar verilmesini istiyoruz" dedi.

Mahkeme tarafların aralarında uzlaşma sağlaması üzerine davayı düşürdü. Mahkeme davalı Ahmet Çakar’ın tazminat ödemesini reddederken davalı televizyon kanalının davacı Fatih Altaylı’ya 3 bin liralık manevi tazminat ödemesine karar verdi.