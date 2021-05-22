Bakanlara provokatif soru soran muhabir Musab Turan'ın FETÖ bağlantısı deşifre oldu

Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın bakanlara yönelik skandal sorusunun arkasında FETÖ izi çıktı. AA muhabiri Musab Turan'ın abisi T.T'nin KHK'dan ihraç edilen polisler arasında olduğu, ablası B.U'nun ise bankadan ATM üzerinden kartsız şekilde ihraç fetöcülere para gönderdiği deşifre oldu.

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Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin İstanbul'da katıldığı programda Soylu'nun şahısını hedef alarak yönelttiği kindar sorunun sebebi ise ortaya çıktı.

Polis kardeşi FETÖ'den ihraç edilmiş

Anadolu Ajansı'ndan kovulan ekonomi muhabiri Musab Turan'ın kardeşi T.T Elâzığ İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken 2017 tarihinde FETÖ/PYD kapsamında geri dönemeyecek şekilde süresiz açığa alındı, Bank Asya'da hesap artışı olduğu gerekçesiyle ihraç edildi. T.T'inin 2015 tarihinde Bank Asya hesabında 1.950 TL net giriş ve çıkış olmuş olup Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ kapsamında yargılandığı öğrenildi.

İstanbul Kaçakçılık Şubesi'nde polis olan Turan'ın kardeşinin eşi V.Ç'nin FETÖ'den ihraç edildiği ortaya çıktı.

Ablası B.U’nun ise bankadan ATM üzerinden kartsız şekilde ihraç FETÖ'cülere para gönderdiği ortaya çıkan bilgiler arasında.

Babasından Gülen'e övgü

Babası Ali Seydi Turan'ın 2013 yılında "Türkiye bugünlerini iki hocaya borçlu.. Biri; rahmetli Erbakan, diğeri, Fethullah Gülen.. Allah ikisinden de ebeden razı olsun" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Bakan danışmanının "soru sormuyoruz" açıklamasına kızdığı için soruyu sorduğunu iddia etti

Anadolu Ajansı'ndan kovulan Musab Turan, yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Bakan danışmanı Rıdvan Tezel'in kendisine "Soru sormuyoruz" demesine sinirlenerek bu soruyu sorduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı iş akdini feshetti

Konuya ilişkin Anadolu Ajansı'nın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Bir basın toplantısında muhabir kriterleri ile basın- meslek ilke ve ahlakıyla uyuşmayacak şekilde soru soran ve bu sırada kendi sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak bu siyasal propaganda eylemini icra eden Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan'ın iş akdi feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Savcılığa ihbar edildi

AA'dan yapılan açıklamada "Terör örgütüne üye olup olmadığının araştırılması için Cumhuriyet Savcılığı'na ihbarda bulunuldu. 'Gri Pasaport' ve 'Basın Kartı'nın iptali için başvuru yapıldı." denildi.