Çin'in acı günü! Dünyayı açlıktan kurtaran adam hayatını kaybetti

1,5 milyarı aşkın nüfusuyla bir dönemlerin fakirliği kol gezdiği Çin'de açlığın önüne geçecek bir çalışmaya imza atan ve ülkenin bugünkü hale gelmesinde büyük rol oynayan ünlü bilim insanı Yuan Longping hayatını kaybetti.

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Yoğun nüfusu nedeniyle bir dönemler tek çocuk politikası uygulayan ve halkını doyurmakta güçlük çeken Çin'in ve dünyanın imdadına yetişen adam olarak bilinen bilim insanı Yuan Longping hayata gözlerini yumdu.

Sadece Çin'e değil birçok gelişmekte olan ya da fakir ülkeye ümit olan Longping, ilk hibrit pirinç türünü geliştirerek açlığa karşı umut olmuştu.

91 yaşında hayatını kaybettiği öğrenilen Yuan Longping, Çin'in en iyi pirinç bilimcisi olarak tanınıyordu.

Çin basınında yer alan haberlere göre 91 yaşındaki Longping, bugün Çin yerel saatiyle öğleden sonra 1'de hayata gözlerini yumdu.

Hibrit pirinçin babası

1973'te geliştirdiği hibrit pirinç türü o kadar verimliydi ki, özellikle o dönem fakir olan Çin halkı için umut olmuştu. Çin'in ardından hızla dünyaya yayılan bu pirinç türü sayesinde birçok ülke yüksek verimli bu pirinçle açlığa karşı mücadelede avantaj sağlamıştı.

"Hibrit pirinçin babası" lakabıyla anılan Longping sayesinde bu pirinç türü Afrika, Amerika ve Asya'da düzinelerce ülkede yetiştirildi. Kıtlık riskinin yüksek olduğu birçok bölge için bir gıda kaynağı haline geldi.

1950'de Çin'de 56,9 milyon ton pirinç üretilebilirken günümüzde bu sayı 195 milyon tonu geçti.

7 Mayıs 1930 doğumlu olan Longping, ilerleyen yaşına rağmen çalışmayı hiç bırakmamış ve 2014'te yaptığı açıklamada genetiği değiştirilmiş gıda üzerine çalıştığını söylemişti.

Longping'in adı 4 göktaşına ve bir üniversiteye verildi.