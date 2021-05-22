Luiz Gustavo, Fenerbahçe'den ayrılıyor! Taraftar kahrolacak

Fenerbahçe'yle 2 yıl daha sözleşmesi olan Luiz Gustavo'ya Flamengo'dan teklif var. Kanarya'ya ilk veda eden isim Luiz Gustavo olabilir.

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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi yaprak dökümü başlıyor. Sözleşmeleri sona eren Papiss Cisse ve Harun Tekin ile sözleşme yenilemeyecek olan Sarı-Lacivertliler'de mukavelesi devam eden isimler arasında ise ilk ayrılan Luiz Gustavo olacak.

Emre Belözoğlu'nun oyun sistemine uymayan ve yedek kaldığı için mutsuz olan Brezilyalı oyuncunun yönetimle görüştüğü ve ayrılmak için izin istediği belirtildi. Sambacının en ciddi talibi ise ülkesinin takımlarından Flamengo.

Taraftar yıkılacak

Geldiği günden bu yana göstermiş olduğu performansla taraftarın gönlünü fetheden Brezilyalı futbolcunun ayrılma fikri Fenerbahçelileri üzecek gibi.

Marsilya'dan transfer oldu

Sergilediği performansla taraftarların gönlüne taht kuran Brezilyalı oyuncu iki sezon önce Marsilya'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Fenerbahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Sambacı, Hatay maçında yaşadığı sakatlığın ardından eski performansını sergileyememişti.