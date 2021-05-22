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Beşiktaş'a Rachid Ghezzal şoku! Monaco iki katını verdi

Beşiktaş'ın 5 milyon Euro bonservisi gözden çıkardığı Rachid Ghezzal için Monco, Leicester City'e 10 milyon Euro'luk teklifle gitti.

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Beşiktaş'ın sezon başında Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal, 35 resmi maçta 8 gol- 18 asistle değerini katladı. İngilizler, 28 yaşındaki Cezayirli için "Sezon sonu görüşelim" dediği için siyah-beyazlı yönetim önceki gün ilk adımı attı ancak dişli bir rakiple karşı karşıya kaldı.

Monaco eski oyuncusu için kesenin ağzını açtı. Beşiktaş'ın, 5 milyon Euro bonservisi gözden çıkardığı başarılı sağ kanat için Monaco, İngiliz ekibine 10 milyon Euro'luk teklifle gitti. Siyahbeyazlı yönetim yapacağı toplantının ardından Ghezzal transferinde yol haritasını belirleyecek.

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