Burak Yılmaz, Türkiye'ye mi dönüyor? Menajeri konuştu

Ligue 1'de Lille ile rüzgar gibi esen Burak Yılmaz, sezon sonu Türkiye'ye mi dönecek? Tecrübeli golcünün menajeri transfer konusunu açıklığa kavuşturdu.

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Sezon başında Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, Fransa'da gösterdiği performansla manşetlere konu oldu. Tecrübeli golcü attığı gollerle takımının şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Ligin son maçında Lille deplasmanda Angers'i yenerse 10 yıl sonra şampiyon olacak.

''Kendisiyle gurur duyuyoruz"

Fransa'da adından sıkça söz ettiren Burak Yılmaz için ise Türkiye iddiaları ortaya atıldı. Yılmaz'ın menajeri Necdet Ergezen, Radyospor'a konuştu. "Burak Yılmaz, İspanyol AS Gazetesi'nde yılın en iyi transferleri 11'inde yer aldı" diyen Ergezen, "Dikkat ederseniz Burak haricinde 11'de yer alan tüm oyuncular için büyük transfer paraları ödenmiş. Bu bile Burak'ın ne kadar önemli bir oyuncu, Lille için ne kadar önemli bir transfer olduğunu gösteriyor. Kendisiyle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

''Gerçek bir lider''

"Fransa'da PSG'nin önünde şampiyonluğu kutlayan Lille'e gerçek anlamda önderlik ediyor. Şehirde onu sadece bir futbolcu olarak değil, gerçek bir lider olarak görmeye başladılar. Belki Lille'de altyapıdan yetişip, orada 20 yıl oynayan bir futbolcu bile bu kadar güven toplayamamıştı."

''Ailesi ile rahatça parka gidip, hoş vakit geçiriyor''

Yılmaz'ın Fransa'da oynamaktan mutlu olduğunu dile getiren Ergezen, "Fransa'da da baskı var. Ama hakemin son düdüğüyle futbolcular sosyal hayatlarına dönebiliyor. Ailesi ile rahatça parka gidip, hoş vakit geçiriyor. Mutlu, polemiklerden uzak, bu da performansına doğrudan yansıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye dönecek mi?

35 yaşındaki oyuncunun transfer iddialarını yanıtlayan Ergezen, "Burak ile ilgili Türkiye'ye dönecek sözleri spekülasyondan ibaret. Hedefleri olan bir kulüptü Lille. O nedenle oraya gitmek istedi. Bundan sonra da hedefi daha yüksek olan bir takıma gider. Bugün söylenenler ise spekülasyondan öteye gitmez" şeklinde konuştu.

Burak Yılmaz bu sezon Lille formasıyla 32 maçta 17 gol atarken 5 asist yaptı