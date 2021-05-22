Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi! Sokağa çıkma, kafe ve restoran yasakları kalkıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan müjdeler peş peşe geldi. "Bu iş bitmiştir. Türkiye'nin aşı sorunu çözülmüştür” diyen Bakan Koca, Haziran'da 20 yaş üstü herkesin aşılanacağını açıkladı. Koca'nın verdiği bilgiye göre, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları, kafe ve restoranların kapanması gibi yasaklar hepsi ama hepsi tarih olacak...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs gündemile ilgili müjdeler peş peşe geldi. Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a konuşan Bakan Koca, BioNTech’ten gelecek 120 milyon doz aşı nedeniyle “Türkiye’nin aşı sorunu halloldu, bu iş bitti diyebilir misiniz?” sorusuna “Bu iş bitmiştir. Sorun çözülmüştür” cevabı verdi.

Haziran'da 20 yaş üstü herkes aşılanacak

Mayıs sonu / haziran başı itibarıyla gelecek olan 30 milyon BioNTech aşı için ilk kez uygulanacak sistemi de açıklayan Bakan Koca, “30 milyon aşıyı, 30 milyon kişiye yapacağız. BioNTech’in birinci dozu, yüzde 78 oranında bir koruma sağlıyor. O korumadan yararlanacağız. Bu bizim için önemli bir kazanım olacak. Böylece yaza daha güvenli girmiş olacağız” dedi.

Peki ya ikinci doz? Ahmet Hakan şu bilgiyi paylaştı, "Bakan Koca, ikinci doz aşının, ikinci parti aşıların gelmesiyle yapılacağını söyledi. Yani birinci dozu yaptırmış olanlar, temmuz ayında ikinci dozu yaptırmış olacaklar."

Sputnik ve Sinovac hiç gelmese bile...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı hesaplamaya göre, BioNTech aşısı, tüm Türkiye’nin aşılanmasına fazlasıyla yetecek. Koca şöyle konuştu: “Sputnik ve Sinovac’la yaptığımız anlaşmalar var. Oralardan gelecek aşılar var... O aşıları da bekliyoruz. Ama bugün öyle bir noktadayız ki... Sputnik ve Sinovac hiç gelmese bile sorunumuzu çözmüş durumdayız.”

Yasaklı günler tarihe karışıyor

Ahmet Hakan, Bakan Koca'yla yaptığı görüşmeyle ilgili "Hafta içi belli sürelerde sokak yasakları, kafe ve restoranların kapanması, işyerlerine getirilen sınırlandırmalar falan. Hepsi ama hepsi tarih olacak. Türkiye’nin büyük aşı hamlesinin ardından... Çok şükür bu tür yasaklara veda edeceğiz" deyip şöyle devam etti:

Kişisel koruyucu tedbirler artacak yasak azalacak

Bakan Fahrettin Koca, bundan sonraki sürecin ipucunu şöyle verdi: “Aşının yaygın olarak yapılmasıyla birlikte artık kapanmadan ziyade kişisel korunmanın esas olduğu bir sürece geçeceğiz. Kişisel kontroller olacak. Kişisel koruyucu tedbirleri arttıracağız. Yasaklamaları ise azaltacağız.”

Eylül sonuna kadar da 16 yaş üstü aşılanacak

PEKİ ya 20 yaş altı? Peki ya çocuklar? Onlar ne zaman aşı olacak? Bakan Koca, bu konuda da önemli bilgiler verdi: “BioNTech aşısının 16 yaşa kadar bir sorun teşkil etmediği otoriteler tarafından tespit edildi. ABD, 16 yaşa kadar aşı yapıyor. Biz de eylül sonuna kadar 16 yaş üstünü aşılamış oluruz diye düşünüyorum. Bu arada BioNTech’in 12 yaş üstüne yapılıp yapılamayacağına dair bir araştırma var. O araştırmanın sonucu birkaç hafta içinde netleşecek. O durumda da 12 yaşa kadar inebiliriz.”