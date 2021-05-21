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Rusya'da metan gazı zehirlenmesi 10 ölü
Rusya'nın Rostov bölgesindeki Taganrog kenti yakınlarında bulunan bir arıtma tesisinde meydana gelen metan gazı zehirlenmesinde 10 kişi öldü.Abone ol
Rusya'nın Rostov bölgesindeki Taganrog kenti belediyesinden yapılan açıklamaya göre; Dmitriadovka köyünde bulunan arıtma tesisindeki kanalizasyonun temizlenmesi esnasında metan gazı zehirlenmesi meydana geldi.
Olayda 10 kişi hayatını kaybetti, gazdan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.