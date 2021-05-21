BIST 1.452
DOLAR 8,41
EURO 10,25
ALTIN 508,38
HABER /  DÜNYA
ADV Gazze'ye umut ol

Rusya'da metan gazı zehirlenmesi 10 ölü

Anadolu Ajansı

Rusya'nın Rostov bölgesindeki Taganrog kenti yakınlarında bulunan bir arıtma tesisinde meydana gelen metan gazı zehirlenmesinde 10 kişi öldü.

Abone ol

Rusya'nın Rostov bölgesindeki Taganrog kenti belediyesinden yapılan açıklamaya göre; Dmitriadovka köyünde bulunan arıtma tesisindeki kanalizasyonun temizlenmesi esnasında metan gazı zehirlenmesi meydana geldi.

Olayda 10 kişi hayatını kaybetti, gazdan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray Alpaslan Öztürk transferini bitirdi!
Çin'de 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Türkiye 21 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
Malatya Battalgazi'de 4.3 büyüklüğünde deprem
İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı 20 yaralı
Uğurcan 30 milyon euroya Inter'e transfer oluyor
DSÖ haftalık koronavirüs verileriyle Türkiye'yi azalan trend listesinde yer aldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli çiftçiye müjdeyi verdi
Sondaj ve sismik araştırma yapılan Karadeniz'de 40 kuyu daha açılacak
Yorumlar