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Malatya Battalgazi'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Demirören Haber Ajansı

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. 4.3 büyüklüğündeki deprem öncesi ve sonrası birçok artçı deprem de meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığının merkez üssünü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olarak saptadığı 4.3 büyüklüğündeki deprem saat 19.06'da meydana geldi.

Yerin 6.97 kilometre derinliğinde olan deprem kent merkezi ve çevre ilçelerde de kısmen hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

4.3 büyüklüğündeki deprem öncesi ve sonrası Battalgazi ilçesinde 2 büyüklüğünde birçok artçı deprem de meydana geldi.

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