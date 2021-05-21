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İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'daki cemaate saldırdı 20 yaralı

Anadolu Ajansı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı sonrası cemaate karşı plastik mermi ve ses bombasıyla müdahale etti.

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Binlerce Filistinli, cuma namazının ardından, Mescid-i Aksa’da İsrail’in geri adım atarak Hamas ile ateşkese varmasını kutladı. Kubbetu’s Sahra ile Kıble Mescidi arasındaki revakların altında Filistin bayrakları açan kalabalık sık sık tekbir getirdi.

Filistinliler, daha sonra Kubbetu’s Sahra yakınında bulunan İsrail polisinin konuşlandığı noktaya geldi. Gerginliğin artması üzerine İsrail polisi, ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesinde 20 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, 2 Filistinlinin hastanelere nakledildiği kaydedildi.

Öte yandan; İsrail polisinden yapılan açıklamada, cuma namazı sonrası düzenlenen gösteride çok sayıda kişinin taş ve molotofkokteyli attığı iddia edildi.

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