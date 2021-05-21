DSÖ haftalık koronavirüs verileriyle Türkiye'yi azalan trend listesinde yer aldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), haftalık olarak açıkladığı yeni grafik kapsamında, Türkiye'yi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili vaka ve can kaybı trendinde 'azalan' listesine aldı. 14 gün içerisinde vaka sayısının yüzde 61,6 azaldığı açıklanan grafikte Türkiye, Avrupa'daki 61 ülke ve bölgenin yer aldığı listede 6'ncı sırada yer alırken Malta dışındaki bütün AB üyesi ülkeleri geride bıraktı.

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Avrupa kıtasında seyahat kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılırken kıtadaki birçok ülkede vaka ve can kaybı sayısı her geçen gün azalıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz hafta yaklaşık 520 bin yeni koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü Avrupa ile ilgili haftalık raporunu yayınladı.

Worldmeter verilerine göre; ortalama olarak Avrupa'da vaka sayıları yüzde 21 düşerken; Türkiye'de vaka sayıları geçtiğimiz hafta yüzde 28 düşerek ortalamanın yüzde 33 üzerinde yer aldı.

Dünya Sağlık Örgütü de vaka sayılarını ve eğilimleri inceleyerek derlediği raporunda Türkiye'yi Kovid-19 ile ilgili 'azalan trend' listesine aldı.