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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Anadolu Ajansı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. NATO zirvesi hazırlıkları, 2030 belgesi ve Afganistan'daki gelişmeler görüşmede konuşuldu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Çavuşoğlu ile Stoltenberg'in telefon görüşmesinde 14 Haziran'da düzenlenecek NATO Zirvesi hazırlıkları, NATO'nun gelecek on yıldaki istikametinin tayin edilmesinde rol oynayacak 2030 belgesi ve Afganistan'daki görüşmeler ele alındı.

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