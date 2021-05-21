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Kocaeli Gebze'de korkunç kaza! Otomobil bariyere ok gibi saplandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyere saplanması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

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Alınan bilgiye göre, Beylikbağı Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen E.T. yönetimindeki 06 FKC 07 plakalı otomobil bariyere çarptı.

Aracın bariyere saplandığı kazada S.T. otomobilde sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı bulunduğu yerden kurtardı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen sürücünün kızı, babasına sarılarak gözyaşı döktü.

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