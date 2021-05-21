AK Parti'den Saadet Partisi açıklaması: Devamının geleceğini düşünüyorum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile görüşmesini değerlendirirken "Bu çok olumlu bir yaklaşım ve beraberlik, bunun devamının geleceğini düşünüyorum" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair soruları cevapladı.

"Saadet Partisi ile ittifak yapılır mı?" sorusunu değerlendiren Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile görüşmesini hatırlatarak, "Bu çok olumlu bir yaklaşım ve beraberlik, bunun devamının geleceğini düşünüyorum. Bunu Saadet Partisi içinde uygun görmeyen yöneticiler olabilir, bu demokratik haklarıdır. Neticede bir şeye karar verilmesi gerekiyor. Rahmetli Erbakan hocamızın hayali ve ideali olan büyük Türkiye’nin yanında mı olunacak yoksa 'biz iktidara geldiğimizde bu projelerin hepsini durduracağız' denilen, Türkiye’yi geride bırakan, bağımsızlığına engel olan birileri ile mi birlikte olunacak?" ifadelerini kullandı.

"Bu büyük projelerden en çok CHP istifade ediyor"

Cumhur İttifakı'nın siyasi bir birliktelik, siyasi bir iktidar oluşturma çabası olmadığını söyleyen Şen, şunları kaydetti:

"Bu siyasi bir birliktelik değil. Cumhur İttifakı bir siyasi iktidar oluşturma çabası değil, büyük Türkiye oluşturma çabası. Şunu derseniz bu kabul olur Millet İttifakı tarafında, ‘Biz daha büyük Türkiye ortaya koymak istiyoruz. Sizin bu yaptığınız çalışmaları yeterli bulmuyoruz.' Fakat Millet İttifakı tarafı diyor ki, bu nasıl milletten taraf olmaksa, nasıl millet ise bu, 'Hepsini durduracağız, aslında Türkiye’yi durduracağız' diyor. Oranın amiral gemisi CHP. Dolayısıyla amiral gemisinin kaptanı diyor ki, 'Biz bu büyük projeleri durduracağız.' Biten bütün projelerden en çok siz istifade ediyorsunuz. Çünkü bu milletin, ülkenin sermaye düşmanlığı yapmıyorum helalinden kazanana helali hoş olsun ama zengin tabakası ağırlıklı olarak size oy veriyor. Bu büyük projelerden en çok CHP istifade ediyor. En az kim istifade ediyor söyleyeyim mi? AK Parti."

Erdoğan ile Asiltürk ikinci kez buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü kabul etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Oğuzhan Asiltürk ile bir süre sohbet ettikten sonra birlikte iftar yaptı.

Erdoğan, ocak ayında Asiltürk'ü evinde ziyaret etmişti.