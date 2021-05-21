Son dakika borç yapılandırması ve sicil affı kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

AK Parti, son dakika 15 maddelik yeni ekonomi teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. Teklif: Kovit-19 salgınının ülke ekonomisine etkisini azalmak amacıyla; istihdam ve üretimi korumayı amaçlıyor.

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Matrah artırımının yer aldığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin 15 maddelik kanun teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

Teklifte neler var?

Teklifte, öne çıkan maddeler ise şu şekilde:

Kanun kapsamında 30 Nisan tarihinden öncesi vergi, vergi cezaları, idari para cezaları, Covid kapsamında idari para cezaları SGK borçları gibi gerçekleştirilmemiş ödemeler yapılandırılabilecek.

Sunulan teklifle işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme imkanı sağlanacak.

'Olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak'

Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödemedeki olumsuz kayıtlar dikkate alınmayacak.

Kanun teklifinin getirilmesinin genel gerekçesinde ise, bir önceki yapılandırma sonrası Covid-19 salgını nedeniyle yeni imkan talebinin yoğunlaşması gösterildi.