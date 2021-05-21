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Türkiye'de 753 yerde 6 Haziran'da sandığa gidilecek

Farklı nedenlerle boş bulunan 752 mahalle veya köyde muhtarlık, ihtiyar heyeti için seçim yapılacak.

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Çeşitli nedenlerle boş bulunan mahalle, köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri ile köy statüsünden belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Güney beldesinde de belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için 6 Haziran'da sandık başına gidilecek. 

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bazı illerdeki 752 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılacak.

Köy statüsünden belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde ise belediye başkanı ve meclis üyeleri için sandık başına gidilecek. Böylece 6 Haziran'daki ara seçimlerde 753 yerde seçim heyecanı yaşanacak.

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