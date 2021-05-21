BIST 1.459
DOLAR 8,38
EURO 10,23
ALTIN 507,99
HABER /  DÜNYA
ADV Gazze'ye umut ol

CNN muhabiri İsrail'e toz kondurmadı Pakistan cevabı verdi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, CNN muhabirinin Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin açıklamalarını antisemitik olarak nitelendirmesine ilişkin, "bakanın İsrail'e yönelik eleştirilerinin antisemitik olarak yorumlanamayacağını" söyledi.

Abone ol

Çavdri, CNN muhabirinin, Dışişleri Bakanı Kureyşi'nin ifadelerini "antisemitik" olarak nitelendirmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kureyşi'nin İsrail'e yönelik eleştirilerinin antisemitik olarak yorumlanamayacağını belirten Çavdri, konuşma özgürlüğüne herkes tarafından eşit şekilde saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

Kureyşi, dün akşam CNN muhabiri Bianna Golodryga'ya verdiği röportajda, İsrail'e yönelik kamuoyu baskısının arttığını ve İsrail'in yenildiğini, medyayı kontrol etmesine ve güçlü bağlantılarına rağmen medya savaşını kaybettiğini söylemişti.

CNN muhabiri Golodryga, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kureyşi'yi antisemitik olmakla suçlamıştı.

Muhabirin açıklamalarına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki göstermişti.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili Avcı: Akşener'in korumaları hemşehrilerimizi tartakladı
'Ayrancılar Mini Kolombiya' suç örgütüne operasyon! Müzik klibi bile çekmişler
Çin kaynaklı fiyat artışı kapıda ihracatçı çözüm arayışında
Cumhuriyet gazetesinde 'terör' kavgası! Yeni yönetim eski yönetimi suçladı eski yönetim cevap verdi
Covid-19 bitmeden yeni salgın ortaya çıktı! Sağlık Bakanlığı çağrı yaptı
İran Kanada mahkemesinin kararını reddetti
14 gündür kayıptı! Karabük'te yaşlı adam bakın nerede bulundu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 5 yılda 1 buçuk milyon konut dönüşecek
Annesini o halde gören işitme engelli kız şok oldu! Balıkesir'de her yerde aranıyor
Fenerbahçe'de yeniden Vedat Muriqi sesleri
Yorumlar