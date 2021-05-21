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Osman Kavala'nın tutukluluğuna devam kararı!
Gezi Parkı olayları davasında oy çokluğu ile Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi. Mahkeme başkanı ise Kavala'nın tahliyesi yönünde oy kullandı.Abone ol
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararlarının İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından Osman Kavala, Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılandığı davanın yeniden görülen ilk duruşmasında ara kararlar alındı.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına oy çokluğuyla karar verdi. Duruşma 6 Ağustos tarihine ertelendi.