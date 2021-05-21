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Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi! Metro İstanbul: Seferler durduruldu

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, Taksim istasyonunda bir vatandaşın intihar girişiminde bulunduğu, seferlerin durdurulduğu belirtildi. İntihar girişiminde bulunan kişinin sağlık durumuna ilişki bilgi paylaşılmadı.

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İstanbul'da Taksim metro istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. İntihar girişimi nedeniyle Taksim istasyonu geçici olarak kapatıldı.

M2 Yenikapı-Hacıosman hattında seferler Yenikapı-Şişhane ve Şişli/Mecidiyeköy-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Taksim istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişhane ve Şişli/Mecidiyeköy-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır” denildi.

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