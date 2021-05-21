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Almanya'dan büyük skandal! Anadolu Efes'e vize verilmiyor

Köln'de düzenlenecek olan Final-Four öncesi, Anadolu Efes ve Türk medya mensupları için tuhaf gelişmeler yaşanıyor. Almanya İstanbul Konsolosluğu; Anadolu Efes yönetim kurulu üyeleri, sporcu ailelerine ve medya mensuplarına vize vermiyor.

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Almanya'nın Köln kentinde 28-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Euroleague öncesi büyük bir skandal yaşanıyor. Almanya, Anadolu Efes yönetim kurulu üyeleri ve sporcu ailelerinin yaptığı vize başvurusunu reddetti. Aynı zamanda Euroleague'in ana sponsorları, yayıncı kuruluş olan Bein Sports çalışanlarının yanı sıra diğer organizasyonu takip edecek olan diğer medya mensuplarına da vize verilmiyor.

Şaşkınlık yarattı
Euroleague yetkilileri ve Köln Belediyesi'nin girişimlerine rağmen olumlu sonuç alınamazken, uluslararası bir turnuva düzenleyen Almanya'nın organizasyona uluslararası basını almaması büyük şaşkınlık yarattı.

Köln'den alınabilir
Futbolda olduğu gibi Euroleague'in turnuvayı Köln'den başka bir yere alması gerektiği konusunda fikir birliği ortaya çıkarken, 'Nasıl Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'dan alındıysa, Final-Four'un da Köln'den alınması gerekli' görüşü ağırlık kazandı.

Türk sporculara yasak
Final-Four'da İtalyan ve İspanyol sporcuların eşleri ve çocukları bulunabilecekken, Türk sporcuların ailelerinin yanı sıra yönetici ve medya mensupları da bu organizasyonu takip edemeyecek.

Dışişleri devreye girecek
Almanya hükümetinin bir an önce bu skandal kararından vazgeçmesi bekleniyor. Yaşanan kriz sonrası Türk Dışişleri'nin de devreye girmesi bekleniyor.

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