TOBB şok eden verileri açıkladı! Kapanan şirket sayısı yüzde 130 arttı

TÜRKİYE genelinde Nisan ayında kurulan şirket sayısı yıllık bazda yüzde 204.5, aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 130.1 arttı.

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre, Nisan ayında 8,565 şirket kuruldu, 957 şirket kapandı. Aynı ayda 2,268 gerçek kişi ticari işletme kurulurken, 1,208 gerçek kişi ticari işletme de kapandı. Yılın ilk dört ayında da toplam 40 bin 629 şirket ve 10 bin 577 gerçek kişi ticari işletme kurulurken, 3 bin 651 şirket ve 8 bin 824 gerçek kişi ticari işletme de kapandı.

Şirket sermayeleri düştü

TOBB verilerine göre, Nisan’da yıllık bazda kurulan kooperatif sayısı yüzde 118.5 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 155.4 artarken, aynı dönemde kapanan kooperatif sayısı yüzde 445.5 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 27.4 azaldı.Nisan’da aylık bazda kurulan şirket sayısı yüzde 21.3, kurulan kooperatif sayısı yüzde 8.4 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 26.4 azalırken, aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 1.6 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 40.2 azaldı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 42.9 arttı.

TOBB verilerine göre 2021 yılında kurulan toplam 35 bin 224 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 45.9’unu, 5 bin 398 anonim şirket ise yüzde 54.1’ini oluşturdu. Nisan ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mart ayına göre yüzde 72.5 azaldı.Nisan’da şirket ve kooperatiflerin 2 bin 878’i ticaret, 1,474’ü imalat ve 1,011’i inşaat sektöründe kuruldu. Aynı ayda kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 831’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 558’i inşaat, 262’si imalat sektöründeydi.

Nisan’da kapanan şirket ve kooperatiflerin; 311’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 135’i inşaat 123’ü imalat sektöründeydi. Aynı ayda kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 515’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 197’si inşaat, 141’i imalat sektöründeydi.Nisanda kurulan 142 kooperatifin 68’i konut yapı, 35’i işletme ve 20’si tarımsal kalkınma kooperatifi olarak kuruldu.

977 yabancı ortak sermayeli şirket kurdu

Aynı ayda kurulan 977 yabancı ortak sermayeli şirketin 492’si Türkiye, 71’i İran, 46’sı Suriye ortaklı olarak kuruldu. Bu şirketlerin 108’i anonim, 869’u limited şirketti.Bu yıl içinde kurulan şirketlerin 608’i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 244’ü gayrimenkul acenteleri ve 234’ü işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 87.3’ünü yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu.