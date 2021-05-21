BIST 1.460
DOLAR 8,38
EURO 10,23
ALTIN 508,44
HABER /  EKONOMİ
ADV Gazze'ye umut ol

TOBB şok eden verileri açıkladı! Kapanan şirket sayısı yüzde 130 arttı

TÜRKİYE genelinde Nisan ayında kurulan şirket sayısı yıllık bazda yüzde 204.5, aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 130.1 arttı.

Abone ol

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre, Nisan ayında 8,565 şirket kuruldu, 957 şirket kapandı. Aynı ayda 2,268 gerçek kişi ticari işletme kurulurken, 1,208 gerçek kişi ticari işletme de kapandı. Yılın ilk dört ayında da toplam 40 bin 629 şirket ve 10 bin 577 gerçek kişi ticari işletme kurulurken, 3 bin 651 şirket ve 8 bin 824 gerçek kişi ticari işletme de kapandı.

Şirket sermayeleri düştü 
TOBB verilerine göre, Nisan’da yıllık bazda kurulan kooperatif sayısı yüzde 118.5 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 155.4 artarken, aynı dönemde kapanan kooperatif sayısı yüzde 445.5 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 27.4 azaldı.Nisan’da aylık bazda kurulan şirket sayısı yüzde 21.3, kurulan kooperatif sayısı yüzde 8.4 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 26.4 azalırken, aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 1.6 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 40.2 azaldı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 42.9 arttı.

TOBB verilerine göre 2021 yılında kurulan toplam 35 bin 224 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 45.9’unu, 5 bin 398 anonim şirket ise yüzde 54.1’ini oluşturdu. Nisan ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mart ayına göre yüzde 72.5 azaldı.Nisan’da şirket ve kooperatiflerin 2 bin 878’i ticaret, 1,474’ü imalat ve 1,011’i inşaat sektöründe kuruldu. Aynı ayda kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 831’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 558’i inşaat, 262’si imalat sektöründeydi.

Nisan’da kapanan şirket ve kooperatiflerin; 311’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 135’i inşaat 123’ü imalat sektöründeydi. Aynı ayda kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 515’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 197’si inşaat, 141’i imalat sektöründeydi.Nisanda kurulan 142 kooperatifin 68’i konut yapı, 35’i işletme ve 20’si tarımsal kalkınma kooperatifi olarak kuruldu.

977 yabancı ortak sermayeli şirket kurdu 
Aynı ayda kurulan 977 yabancı ortak sermayeli şirketin 492’si Türkiye, 71’i İran, 46’sı Suriye ortaklı olarak kuruldu. Bu şirketlerin 108’i anonim, 869’u limited şirketti.Bu yıl içinde kurulan şirketlerin 608’i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 244’ü gayrimenkul acenteleri ve 234’ü işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde  87.3’ünü yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu. 

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli Üniversitesi'nin acı günü! Eve giren yakınları kahroldu
Nesli tükenmek üzereydi! Kahramanmaraş'ta ortaya çıktı yürüyüş yaparken gördü
Denizli'de boğazı delik hayatını kabusa çevirdi! 30 yıl sonra...
Donald Trump'ın CNN talimatı ortaya çıktı! Gizlice toplattırmış
İnşaat mühendisi Dr. Öğr. Üyesi Eren Vuran'dan ev alacaklara çok kritik öneriler
Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi
Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk bombası! 3 yıllık anlaşma tamam
Beyşehir'de otomobil takla attı; anne ve kızı öldü, 3 kişi yaralandı
Yunan gol kralı Georgios Giakoumakis için Trabzonspor iddiası
ÖSYM duyurdu! Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) 11 Temmuz 2021 günü yapılacak
Yorumlar